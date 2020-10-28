Александр Домогаров объяснил, что сильно похудел из-за нервов

Снимки похудевшего Александра Домогарова обеспокоили его поклонников.

Вместо того чтобы похвалить артиста за умение привести себя в форму, ценители творчества Домогарова стали тревожиться. Интернет-пользователи предположили, что резкое похудение может быть признаком болезни.

Домогаров поспешил успокоить поклонников, объяснив, что сбросил 11 килограмм, так как много работал и сильно нервничал.

"Цели похудеть как таковой и не было. Видимо, нервы жрали организм постепенно", — объяснил актёр.

Самоотдача артиста на сцене была так велика, что артист, не прилагая к этому специальных усилий, заметно похудел.

"Вы видели спектакль, там что, без нервов? Думаю, что после каждого килограмма 1,5 уходит. Все мокрое насквозь — и рубашки, и майки", — рассказал артист.

Фолловеры отметили, что Александр Юрьевич повёл себя неразумно.