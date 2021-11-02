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Разин рассказал о борьбе Пугачёвой с конкурентами

Шоу-бизнес

Основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин снова вернулся к теме влияния Пугачёвой, которую обвиняют в том, что она убирала неугодных с эстрады. Продюсер убеждён, что именно так всё и было.

Разин рассказал о борьбе Пугачёвой с конкурентами

Андрей Разин продолжил тему своего предыдущего поста в Instagram, в котором он высказался о том, что Алла Пугачёва якобы решала вопросы с неугодными ей людьми и многих артистов не допускала на телевидение.

Продюсер продолжил высказываться по этому поводу.

"Не удаляю предыдущий пост. Подтверждаю, что я, как и Алла Борисовна Пугачева, выборочно боролся с конкурентами. Она боролась до 1988 г., а я — с 1988 по 1993", — написал Разин в своём микроблоге.

При этом лидер "Ласкового мая" оправдывает себя и Примадонну.

"Но хочу ответить всем недоброжелателям, что мы с ней — простые люди и мы действительно пытались бороться за своё будущее, как борются сегодня многие артисты. Они выходят на сцену, берут микрофоны и говорят этим негодяям, что они не правы, как это сделал на премии МУЗ-ТВ Моргенштерн", — поделился своим мнением Разин.

Продюсер подчёркивает, что в советские времена всё решали связи.

"Нужно было дружить с ЦК КПСС, быть племянником Горбачёва или быть подругой министра культуры. Поэтому я не осуждаю Аллу Борисовну", — написал шоумен.

Деятель шоу-бизнеса поделился ретро-снимками 1981 года. Разин уверен, что у него есть определённое сходство с Пугачёвой.

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Поет А.Пугачева (1981)
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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