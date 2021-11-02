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Вдова Игоря Кириллова рассказала о последних днях жизни диктора

Шоу-бизнес

Сегодня в Москве прощаются с легендарным диктором. Вдова Игоря Кириллова рассказала, как супругу ампутировали ногу. Звезда советского ТВ учился заново ходить в ходунках, но случилась беда.

Вдова Игоря Кириллова рассказала о последних днях жизни диктора

Знаменитый голос центрального телевидения скончался 30 октября на 90-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

В передаче "Пусть говорят" вдова Игоря Кириллова Татьяна рассказала об обстоятельствах смерти мужа.

"На самом деле ничего не предвещало такого плохого исхода. Всё началось с 9-го на 10-е сентября… Игорь Леонидович криком кричал от боли в ноге. Утром я поняла, что ситуация серьезная… Было принято решение срочно ехать в Боткинскую больницу. Его осмотрели и через 10 минут отправили в реанимационное отделение. В реанимационное отделение его положили на обследование. Врач вышел и объяснил мне самые опасные для жизни Игоря Леонидовича моменты: был тромб в артерии. И второе: подколенная аневризма — размер 8 см, стенки очень тонкие. Это была мина замедленного действия, могла рвануть в любую секунду…" — говорит Татьяна Кириллова.

Медики приняли решение ампутировать знаменитости ногу.

Всё шло хорошо, Кириллов даже пытался ходить по палате, однако диктор подхватил коронавирус. Ослабленный организм 89-летнего мужчины не выдержал атаки COVID-19.

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Выпуск новостей 1978 года с Игорем Кирилловым
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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