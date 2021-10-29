Андрей Малахов получил повестку из СК по делу Светличной

Шоумена Андрея Малахова вызвали на беседу в главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве после резонансной истории об исчезновении актрисы Светланой Светличной.

Как сообщает "Лента.ру", ссылаясь на свой источник, следователи якобы собираются опросить Малахова и нескольких его соратников.

Звезда "Бриллиантовой руки" переполошила общественность. Под личный контроль дело взял глава СК Александр Бастрыкин. Позже звезду советского кино нашли на съемках шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Журналист разместил совместный снимок с заслуженной актрисой РСФСР в своём Instagram-аккаунте вскоре после того, как было объявлено, что Светличную нашли.

Кинодива заставила всех поволноваться. Тревогу поднял сын знаменитости Алексей Ивашов, с которым она несколько дней не выходила на связь. Сообщалось о возможных проблемах звезды с памятью из-за начавшейся деменции.

В поискового-спасательном отряде "Лиза алерт" объяснили, что к операции были привлечены два штаба с сорока волонтерами.

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