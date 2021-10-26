Андрей Малахов опубликовал снимок в Instagram в обнимку с сияющей Светланой Светлиной. Звезду "Бриллиантовой руки" искали в больницах и моргах, а она в это время принимала участие в съёмках ток-шоу.
"Нашлась!" — написал Малахов в своём микроблоге под фотографией с легендарной кинодивой.
Светлана Светличная устроила грандиозный переполох. Женщина исчезла "с радаров" родных и знакомых и не давала о себе знать несколько дней.
К делу даже подключился глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
В итоге выяснилось, что звезда советского кино неплохо проводила время на киностудии имени Горького.
Молодой друг Светличной актёр Иван Николаев подозревает, что актриса не сама придумала весь этот фарс, а ей помогли сотрудники телеканала Россия.
Подписчики Малахова активно комментировали его фото с актрисой, которая заставила всех поволноваться.
"У неё, наверное, деньги закончились, решила подзаработать";
"Боюсь, что больше искать не будут! Шутить тогда ей не захочется";
"Ага, нашлась. Сразу в студию", — комментировали новость в сети.
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