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Тимати шокировал публику кощунственным интерьером своего дома

Шоу-бизнес

Тимати показал спорный декор интерьера своего особняка, который может быть воспринят как оскорбление чувств верующих.

Витраж в доме Тимати
Витраж в доме Тимати

Даже привыкшие ко всему подписчики Тимати ужаснулись, глядя на витраж в доме популярного рэпера.

Тимур Юнусов (настоящее имя исполнителя) разместил в своём Instagram-аккаунте снимок с мозаичным витражом, который появился в его доме благодаря популярному современному художнику Мишt Либерти.

Публика не сразу распознала, кто изображён на чрезмерно притязательно портрете, заgодозрив, что Тимати решил увековечить себя на иконе.

Выяснилось, однако, что на витраже запечатлён американский рэпер Канье Уэст.

В оконном проёме с помощью разноцветного стекла звезда шоу-бизнеса США запечатлён в образе святого с нимбом, характерным для изображения Спасителя.

"Мировой рынок внимательно смотрит за Российской Стрит-Арт сценой. У нас реально много перспективных, талантливых художников. @mishalibertee спасибо за возможность иметь дома работу, облетевшую весь мир, как прецедент современной техники витража", — подписал Юнусов фото.

Не все фанаты Тимати оценили такое пугающее искусство.

"С витражом перебор, сравнивать себя со святым при жизни как-то очень самонадеянно, это лишнее";

"Нимб, мне кажется, перебор… это очень затрагивает верующих… может поправить как-то мозаику?" — писали интернет-пользователи.

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Автор: Елена Былкина
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