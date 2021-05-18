Тимати подарил двухлетнему сыну два роскошных автомобиля

Наследник рэпера получил в подарок новенький Lamborghini Aventador SVJ! и детский автотранспорт, подходящий ребёнку по размеру.

Тимати подарил сыну две крутые машины

Рэпер Тимати разместил в своём Instagram-аккаунте видео, после просмотра которого фолловеры стали мечтать о том, чтобы рэпер их усыновил.

На кадрах шоумен пришёл с двухлетним сыном Ратмиром в автосалон, чтобы "сорить" деньгами. Тимати не скупился, желая порадовать любимого отпрыска, одарив своего наследника по-королевски.

Мальчик предпочёл сесть в автомобиль, подходящий ему по габаритам. Ребёнок с воодушевлением стал рулить, сидя в игрушечной машинке.

Самый главный подарок был спрятан за чехлом. За покровом скрывался сказочный по красоте и стоимости серебристый Lamborghini Aventador SVJ!

На точно таком же рассекает по Москве блогер Настя Ивлеева, частенько нарушая правила дорожного движения.

Подарок Тимати сыну

"Одну на лето, вторую — на вырост", — подписал видео рэпер.

Подписчики оценили жест Тимура Юнусова (настоящее имя Тимати), отметив, что малышу очень повезло с папой.

"Хочу быть Ратиком!"; "Ох, чувствую, растет настоящий разбиватель женских сердец! Смотрится, как босс за рулем!"; "А можно мне на вырост тоже?" — комментировали видео в Сети.