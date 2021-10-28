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ТВ-судья из "Суда присяжных" умер от COVID-19

Шоу-бизнес

Последними словами телевизионного судьи Валерия Степанова были: "Побеждаю Ковид!".

ТВ-судья из "Суда присяжных" умер от COVID-19

Печальную новость в личном аккаунте Facebook написал заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.

"Последние слова были вчера. "Побеждаю Ковид!". Понимаете? Не "болею", а "побеждаю". Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просно не проснулся в нашем мире сегодня утром", — написал юрист.

Кадры из передачи "Суд присяжный" стали интернет-мемами. Особенно известна иллюстрация с фотографией Степановf, на которой написано: "Полностью оправдан".

Недавно 66-летний адвокат заболел коронавирусной инфекцией и был госпитализирован в одну из столичный больниц.

"Суд присяжных" со Степановым выходил на НТВ с 2016 года. В каждом выпуске рассматривали сложные уголовные дела, основанные на реальных преступлениях. У программы были высокие рейтинги.

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Автор: Елена Былкина
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