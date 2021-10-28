Песков: избыточная смертность в РФ связана с COVID-19 и его последствиями

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, с чем связана избыточная смертность в РФ. По его словам, на это существенно повлиял COVID-19 и последствия пандемии.

Он подчеркнул, что других причин для увеличения количества летальных случаев не может быть, передаёт РИА Новости.

"Избыточная смертность, конечно, однозначно связана с коронавирусом и его последствиями. Помимо самой болезни, есть ещё и последствия, которые убивают. Причина в этом", — сказал пресс-секретарь президента России.

За прошедшие сутки COVID-19 унёс жизни 1123 жителей РФ. Это абсолютный максимум за всё время распространения коронавирусной инфекции (на 1,54% больше, чем днём ранее). Общее количество умерших увеличилось до 233 898 человек.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой по COVID-19 в стране.

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