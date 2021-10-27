Актер Алек Болдуин, который ранее случайно застрелил оператора в ходе съемок фильма "Rust" (Ржавчина), может стать фигурантом уголовного дела.
"На данный момент мы рассматриваем все варианты, в том числе с выдвижением обвинений в уголовном правонарушении", — сообщила прокурор округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) Мэри Кармак-Альтвайс, слова которой приводит газета New York Times.
По словам окружного прокурора, в ходе обысков на съемочной площадке были найдены как холостые, так и боевые патроны, которые использовались для съемок. Также были изъяты три боевых револьвера.
В пятницу, 22 октября, трагическое сообщение поступило из США. Во время съёмок художественного фильма с участием Алека Болдуина, знаменитый актёр произвёл выстрел из пистолета, по трагической случайности оказавшегося заряженным боевыми патронами. Жертвой выстрела стала женщина-оператор украинского происхождения.
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