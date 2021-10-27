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Газманов встал на сторону Самойлова после скандала в "Ельцин Центре"

Шоу-бизнес

Олег Газманов присоединился к требованию закрыть "Ельцин Центр", в котором нашли приют опасные либералы.

Газманов встал на сторону Самойлова после скандала в "Ельцин Центре"

Олег Газманов, по данным ВЦИОМ, признан певцом года. Исполнитель хита "Есаул" имеет свои взгляды на происходящие в обществе процессы.

В частности, он не одобряет того разгула либеральных идей, которые царят в "Ельцин Центе". Первым на опасность деятельности культурно-образовательного центра обратил внимание лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

Газманов согласен с призывом коллеги закрыть "Ельцин Центр" в Екатеринбурге, на площадках которого проходят лекции, выставки, фестивали и другие мероприятия. Всё это, по мнению Самойлова, является антигосударственной пропагандой.

"Я бы закрыл "Ельцин Центр", 100 процентов, — цитирует слова исполнителя песни "Офицеры" Олега Газманова Радио "Комсомольская правда". — Это рассадник всякого д*****, не побоюсь этого слова! Молодец Самойлов, что открыто это все рассказал. И вы посмотрите, какие настроения в обществе, сколько людей его поддержали. Очень многие сейчас не понимают, чем живет народ. Ребята, але, прислушайтесь, сделайте то, что хотят люди! Мы хотим сплотиться вокруг красивых благородных идей, а нас дергают на всякую фигню. Я думаю, умные люди меня поймут", — отметил народный артист России.

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Вадим Самойлов разнес «Ельцин-центр»
Автор: Елена Былкина
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