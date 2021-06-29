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Газманов прошёл вакцинацию и пристыдил антипрививочников

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист России Олег Газманов подал пример россиянам, опубликовал снимок из кабинета вакцинации.

Газманов прошёл вакцинацию и пристыдил антипрививочников

Исполнитель хита "Есаул" объяснил интернет-аудитории, что, несмотря на то, что у него ещё есть антитела после болезни, он всё равно решил сделал прививку от коронавируса. Он уверил, что привилась вся его семья, включая тёщу.

Олег Михайлович привёл целый список аргументов в пользу вакцинации.

"От вакцины никто не умер, а К-19 смертельно опасен. Многие из моего окружения ПОГИБЛИ!!!
Да и вред для здоровья от вакцины в любом случае меньше чем от прививки. У меня и у жены до сих пор присутствуют разные неприятные последствия от К-19. Жалею, что не успел привиться до болезни. Те страны, где большинство населения вакцинировались уже победили эпидемию", — написал Газманов в инстаграм.

Певец отметил, ч то те, кто отказывается от прививки играют со смертью.

"К сожалению многие мои друзья легкомысленно относятся к К19, а это игра со смертью!!!" — написал исполнитель.

Он напомнил, как человечество справилось с тяжёлыми болезнями.

"И ещё. В своё время оспу, корь, полиомиелит и прочие опаснейшие болезни победили с помощью поголовной вакцинации. И никто не орал, что это покушение на свободу. Позор Борову и другим известным личностям, саботирующим вакцинацию. Из-за них обязательно кто-то из их поклонников погибнет, прислушавшись к их идеям. Более того — считаю это не личным делом каждого, потому, что заболев, они заразят всех, с кем общаются "раскрутив" эпидемию ещё больше. Удивляюсь правительству за крайне мягкие меры в этом направлении. Надеюсь у моих подписчиков возобладает здравый смысл. Всем здоровья!" — поделился своим мнением Газманов.

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Автор: Елена Былкина
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