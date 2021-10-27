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Собчак подколола Соловьёва за дачу в загнивающей Европе

Шоу-бизнес

Ксения Собчак на прошлых выходных вела шикарную свадьбу предпринимателя Андрея Вавилова в Италии в живописном местечке на озере Комо. Курортный городок журналистке настолько приглянулся, что она позавидовала Владимиру Соловьёву, который приобрёл в этом сказочном месте недвижимость.

Собчак подколола Соловьёва за дачу в загнивающей Европе

Ксения Собчак увидела в словах и действиях российского пропагандиста явное противоречие.

Соловьёв, который в своих передачах пылает ненавистью к загнивающему Западу, отдыхать предпочитает в солнечной Италии. Более того, телеведущий купил в ненавистной Европе себе жильё.

"Осмотрела окрестности озера Комо. Красивое все-таки место выбрал себя для дачи Владимир Соловьев. Учитывая тот факт, что он каждый день рассказывает своим зрителям про ужасную деградирующую "гейропу", он наверное купил тут дачу, потому что в Геленджике цены кусались", — предположила Собчак в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики поделились с журналисткой своими соображениями на этот счёт.

"Ахаха, да, была на озере Комо, загнивающее место. Врагу не пожелаешь. У меня есть в закреплённых сторис, как там ужасно. Ещё есть поездки на юг Франции, там товарищу Соловьеву, наверное, тоже противно отдыхать. Бедный. А терпит же человек беженцев и геев, чтобы народу потом всю правду рассказать!!! А вы, неблагодарные. Радуйтесь лучше, что вам не приходится летать в эти отвратительные места!" — писали в Сети.

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Автор: Елена Былкина
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