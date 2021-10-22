Меньшова переполошила поклонников признанием

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова разместила в своём Instagram-аккаунте пост, который озадачил подписчиков звезды.

Юлия Меньшова недавно потеряла отца - прославленного режиссёра Владимира Меньшова. Поклонники знаменитости беспокоятся за эмоциональное состояние Юлии и ищут депрессивные проявления в её постах.

"Рассказала тут в сториз, что наслаждаюсь последней осенью, потому что скоро уже снег Получила неожиданный обвал сообщений в директе: зачем вы так говорите, зачем же "последняя"? Тьфу-тьфу-тьфу, не надо так говорить, ни в коем случае — говорите "крайняя", — пишет Меньшова в своём микроблоге.

Сама актриса не видит ничего подозрительного в своём словооупотреблении.

"Если бы вы только знали, как я не люблю эту странную традицию последних лет, вытесняющую из употребления прекрасное и точное русское прилагательное. Но кроме коробящего ухо слова "крайний", меня занимает и сам факт этого новейшего суеверия. Оно мне напоминает страшилки, которые мы рассказывали друг другу на ночь в пионерском лагере", — высмеяла Юлия претензии суеверных подписчиков.

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