Юлия Меньшова рассказала о последней встрече с отцом в больнице

Дочь режиссёра Владимира Меньшова рассказала о трогательном общении с отцом незадолго до его смерти.

Актриса Юлия Меньшова очень надеялась на выздоровление отца, который попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Она посещала родителя за несколько дней до его кончины.

Медики не желали допускать в палату с "ковидным" больным никого, даже самых близких родственников. Юлия Меньшова настойчиво упрашивала врачей впустить её к отцу.

Палата Меньшова на тот момент была уже не "красной" по классу опасности, а "бордовой". Несмотря ни на что, Юлия настояла на встрече с больным отцом.

Юлия Владимировна облачилась в специальный защитный костюм и пришла к родителю. Актриса привезла для папы его любимую уху.

"Меня потрясло, что он меня сразу узнал. Он взял за руку меня. Ему попытались снять маску, и он сказал: "Что ты мне привезла?" И я очень обрадовалась, потому что если ему интересно, что я ему привезла, то это хороший знак. Я привезла ему уху ростовскую из ресторана", — рассказала актриса в интервью Ирине Шихман.

Юлия вспомнила, что при беседе держала отца за руку, чтобы он ощутил поддержку, физически почувствовал любовь семьи.

Тяжелее всего Юлии пришлось, когда нужно было сообщить Вере Алентовой о кончине супруга. В тот период Вера Валентиновна сама лечилась в больнице.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.