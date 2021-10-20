Стас Садальский о нерабочей неделе: "Закроют всё"

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский высказался о выходных днях в России, которые, возможно, предшествуют "жёсткому локдауну".

Заслуженный артист РСФСР перечислил самые актуальные новости, связанные с "антиковидными" ограничениями.

"Что делать⁉️ Голикова предложила сидеть всем дома. Закроют всё. Власти обсуждают жёсткий локдаун в Москве…. Жириновский будет колоться 7 раз…", — написал Садальский в своём Instagram-аккаунте.

Артист рассказал, что будет в эти дни репетировать, однако предстоящие запреты могут свести на нет все его творческие усилия.

"Наверно буду репетировать с @tatyana_eduardovna.kravchenko, а смысл если театры закроют?!" — задаётся вопросом актёр.

Садальский поинтересовался у подписчиков, чем они будут заниматься в эти дни. Фолловеры объяснили, что объявление нерабочей недели на них, возможно, никак не отразится.

"Мы, скорее всего, будем работать как работали"; "А мы работать будем, отдыхают бюджетники только"; "Работать мы будем. Это в Москве выходные, а в России рабочие", — писали в сети.

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