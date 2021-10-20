Андрей Разин высказался о новом локдауне и отмене концертов

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин прокомментировал решение правительства сделать неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей.

Шоумен поприветствовал решение вице-премьера Голиковой, которая предложила объявить первую неделю ноября выходными днями.

Президент России Владимир Путин поддержал данное решение.

Разин отметил, что предупреждал артистов о том, что с концертами придётся повременить.

"По имеющейся у меня стопроцентной информации, на территории Российской Федерации новый дельта-штамм коронавируса распространяется в 10 раз быстрее, чем раньше, поэтому ужесточение противоэпидемических мер только начинается", — написал продюсер в своём Instagram-аккаунте.

Разин уверен, что массовые мероприятия будут под запретом до лета следующего года.

"Поэтому никаких концертов, никаких выступлений и массовых мероприятий на территории Российской Федерации проводиться не будет до лета следующего года. В этой связи концерты, которые артисты сейчас пытаются сделать в начале следующего года, скорее всего придётся снова переносить не ранее, чем на следующее лето", — отметил деятель шоу-бизнеса.

Музыкант подчёркивает, что новый штамм очень опасен.

"Он косит уже не только пожилых людей, но и детей, поэтому единственный выход из сложившейся ситуации — вакцинация! Берегите себя и своих близких", — дал совет продюсер подписчикам.

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