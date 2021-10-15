Собчак пришла на шоу Малахова после смертельной аварии

Программа Андрея Малахова стала для Ксении Собчак той площадкой, с которой она донесла своё видение дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Собчак обычно избегает появляться на скандальных ток-шоу. Журналистка предпочитает сама гоняться за горячими эксклюзивами.

Ксения нашла защиту в программе Андрея Малахова. И в первом, и во втором выпуске шоу нашлось немало защитников светской львицы.

В частности, заступилась за Собчак общественный деятель, обладательница титула "Мисс мира-2013" среди девушек на инвалидных креслах Ксения Безуглова. Она попала в автомобильную аварию в 2008 году, после чего лишилась возможности ходить.

"Самое страшное было то, что люди, которые проезжали мимо и были в других машинах, пытались меня оттуда тащить. Это было самым тяжелым моментом, когда все проезжающие подряд считали, что они обязаны в этом участвовать", — сказала Безуглова в ток-шоу.

Она отметила, что помогающие ей выбраться из искорёженного автомобиля вели себя непрофессионально и только причинили ей ещё больше вреда. По этой причине она считает, что Собчак не должна была оказывать помощь пострадавшим, так как она не спасатель и не медик.

Звезда объяснила, что сама пострадала в этом ДТП.

"Я отключилась, меня тошнило, у меня разрывалась голова. Мне казалось, что много времени прошло", — отметила Собчак.

Ксения отметила, что авария спровоцировала нападки в её адрес, так как многие её недолюбливают.

"Из-за того, что я для многих людей не очень приятный человек, за которым тянется скандальная слава, людям почему-то кажется, что ничего плохого со мной случиться не может. Я не могу попасть в реальную аварию, не могу испугаться, растеряться. Мне не может быть страшно или больно", — объяснила журналистка.

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