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Ширвиндт сравнил Госдуму с фаршированным гусем

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Покидая пост худрука Театра сатиры, Александр Ширвиндт искромётно пошутил:

Ширвиндт сравнил Госдуму с фаршированным гусем

"Должны стоят урны, надсмотрщики, иностранные агенты".

Александр Ширвиндт попрощался со своей должностью со свойственной ему эксцентричной манерой.

Заменил народного артиста РСФСР на высоком посту Сергей Газаров. Речь Ширвиндта запомнилась присутствующим надолго. Как подчёркивают журналисты, артист "дал жару".

"У нас намечается премьерный вариант. Президент — выборная должность. Должны стоять урны, надсмотрщики, иностранные агенты", — сказал звезда фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".

87-летний артист призвал нового руководителя театра милосердно относиться к труппе, признавая, что он устроил в театре "богадельню".

Ширвиндт подметил, что новое руководство театра выбирается в тот же день, когда назначается председатель Госдумы.

"Там страшные дебаты. Знаете, что общего между Госдумой и фаршированным гусем? Яблоко в ж…" — цитирует слова артиста "Московский комсомолец".

Когда Ширвиндт заметил что глава столичного департамента культуры Александр Кибовский не смеётся, он пошутил.

"Не можешь смеяться? Ты разве в "Яблоке?" — спросил маститый актёр.

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После ухода Ширвиндта театр Сатиры может остаться без труппы
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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