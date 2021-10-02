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Ширвиндт прокомментировал скандальную историю с Собяниным

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын Александра Ширвиндта Михаил в своём Instagram-аккаунте объяснил, что устал отвечать на многочисленные просьбы прокомментировать историю по поводу того, что Александр Анатольевич якобы резко ответил Сергею Собянину. В семье Ширвиндтов решили раз и навсегда расставить точки над i в этой истории.

Ширвиндт прокомментировал скандальную историю с Собяниным

Народный артист РСФСР возмущён тем, что историю его встречи с Сергеем Собянином бессовестным образом переврали.

Маститый актёр объяснил, что разговор с Сергеем Семёновичем не был совещанием у мэра. Их беседа проходила в рамках "милого интеллигентного междусобойчика" на Патриарших прудах.

"Это было лет семь или восемь назад. Никто не хлопал дверью. Объясню про подземную парковку. Может быть я сказал, что хорошо было бы зрителям парковаться, но рыть под театром гараж я не говорил точно. Что касается того, что Собянин якобы сказал: "Перебьёмся". Это совершенно не его лексикон. Не может он такого сказать мне. Самое главное, это байка про г***", — сказал Александр Анатольевич.

Михаил отметил, что это на самом деле было.

"Но я не мог сказать — г***. Я интеллигентнейший б*** человек… Объясню — когда мы защищали Патриаршие пруды, просто я Сергею Семёновичу, как старому рыбаку и коллеге, напомнил, что в этих Патриарших прудах я удил карасей. Удочка из камыша, поплавок из пробки шампанского. И тогда мы действительно ездили на птичий рынок, покупали мотыля и зимой в лунках удили. Чтобы опарыш или мотыль не замёрз, презерватив, этот замечательный продукт, клали за щёку. Но слово г*** я сказать не мог", — объяснил Ширвиндт-старший.

Александр Ширвиндт задался вопросом, кому выгодно распространять о нём такие скверные истории.

Михаил предположил, что таким образом пытаются объяснить его уход из Театра сатиры.

"Если хотят меня поссорить с Сергеем Семёновичем — это утопия, потому что у нас с ним абсолютно лояльные, теплые и дружеские отношения", — отметил артист.

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МЕМУАРЫ ШИРВИНДТОВ/Александр Ширвиндт/Наталья Белоусова/Михаил Ширвиндт
Автор: Елена Былкина
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