Брухунова показала подросшего сына Петросяна с тортом

Звёзды с размахом празднуют день рождения своих отпрысков. Молодая жена Петросяна не устраивает пышные празднества малышу, зато отмечает каждый новый месяц жизни своего любимого сына. Вагану вчера исполнился один год и семь месяцев. Татьяна решила, что это достойный повод для праздника.

Ваган Петросян

Сейчас в моде заказывать торты детям в стилистике каких-либо кумиров подрастающего поколения. Вероятно, у Вагана пока нет никаких особенных предпочтений, поэтому Татьяна выбрала сыну традиционный торт, украшенный ягодами.

Брухунова рассказала, как чуть было не оставила наследника без сладкого в знаменательный день.

"Вчера Вагану исполнилось год и семь. Утром я сообразила, что не купила торт! Но быстро вспомнила о доставке день в день из кондитерской Юлии Высоцкой (если до 18:00, а если после, то на следующий). Так уже в обед мы пили чай с воздушной "Павловой". Если ещё не пробовали сладкое @jvcake.ru, то рекомендую начать знакомство с культового "Наполеона" и эклерного торта (мой любимый). Сын собрал все ягодки сверху, а божественным безе выпал шанс насладиться нам", — написала супруга Петросяна в своём Instagram-аккаунте.

На фото мальчик сидит перед красивым кондитерским изделием. Лицо ребёнок закрыл руками. Татьяна пока не показывает лицо сына целиком, хотя уже понятно, что мальчику от мамы достались очаровательные ямочки на щеках.

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