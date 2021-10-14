EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РФ призвала отказаться от военно-тренировочной миссии ЕС на Украине
Цены на газ в Европе вновь пошли вверх после падения
Захарова сообщила, что Москва ждёт делегацию "Талибана"* на следующей неделе
Синоптик Тишковец: Москва будет атакована циклоническим вихрем "Балканцем"
Президент Латвии получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус
"Болезненнее, чем 11 сентября": "Аль-Каида"* угрожает новым нападением на США
Овечкин поднялся на пятое место по количеству голов в истории НХЛ
Минстрой придумал новую структуру ЖКХ, платить за которую будут россияне
Родинки-обманки: когда бежать к онкологу, рассказал врач

Брухунова показала подросшего сына Петросяна с тортом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звёзды с размахом празднуют день рождения своих отпрысков. Молодая жена Петросяна не устраивает пышные празднества малышу, зато отмечает каждый новый месяц жизни своего любимого сына. Вагану вчера исполнился один год и семь месяцев. Татьяна решила, что это достойный повод для праздника.

Ваган Петросян
Ваган Петросян

Сейчас в моде заказывать торты детям в стилистике каких-либо кумиров подрастающего поколения. Вероятно, у Вагана пока нет никаких особенных предпочтений, поэтому Татьяна выбрала сыну традиционный торт, украшенный ягодами.

Брухунова рассказала, как чуть было не оставила наследника без сладкого в знаменательный день.

"Вчера Вагану исполнилось год и семь. Утром я сообразила, что не купила торт! Но быстро вспомнила о доставке день в день из кондитерской Юлии Высоцкой (если до 18:00, а если после, то на следующий). Так уже в обед мы пили чай с воздушной "Павловой". Если ещё не пробовали сладкое @jvcake.ru, то рекомендую начать знакомство с культового "Наполеона" и эклерного торта (мой любимый). Сын собрал все ягодки сверху, а божественным безе выпал шанс насладиться нам", — написала супруга Петросяна в своём Instagram-аккаунте.

На фото мальчик сидит перед красивым кондитерским изделием. Лицо ребёнок закрыл руками. Татьяна пока не показывает лицо сына целиком, хотя уже понятно, что мальчику от мамы достались очаровательные ямочки на щеках.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сын Петросяна и Татьяны Брухуновой празднует первый день рождения
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Захарова сообщила, что Москва ждёт делегацию "Талибана"* на следующей неделе
Дана Борисова не может купить лекарство для больной COVID-19 матери
Синоптик Тишковец: Москва будет атакована циклоническим вихрем "Балканцем"
Президент Латвии получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус
"Болезненнее, чем 11 сентября": "Аль-Каида"* угрожает новым нападением на США
Овечкин поднялся на пятое место по количеству голов в истории НХЛ
Успенская хотела пожалеть Собчак, а в итоге припомнила ей всё
Минстрой придумал новую структуру ЖКХ, платить за которую будут россияне
СМИ: досрочную отставку главы Хакасии запланировали в Кремле
Родинки-обманки: когда бежать к онкологу, рассказал врач
Популярное
Российский шоу-бизнес
Пугачёву с трудом узнали на дне рождения дочери Игоря Николаева

Алла Пугачёва рассталась со своими роскошными локонами и предстала в образе, в котором её ещё никогда не видели.

Пугачёву с трудом узнали на дне рождения дочери Игоря Николаева
Переболеют все: признания врачей о вакцинации, масках и "ковиде"
Здоровье
Переболеют все: признания врачей о вакцинации, масках и "ковиде"
Российский шоу-бизнес
Покойная супруга Шаляпина оказалась профессором сомнительного колледжа
Происшествия
Обрушились на девушку матом: в метро Москвы - новый конфликт с мигрантами
Дмитрий Соколов Удивительные дома Москвы: архитектурные шутки купцов-домовладельцев Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Разрешить конфликт можно, приняв точку зрения оппонента Ирина Шлионская Ирина Гусакова На севере Эфиопии возобновились боевые действия Ирина Гусакова
Здоровье
Симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачу, назвали медики
Здоровье
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце и гормональные изменения
Чумаков привёл аргументы об искусственном происхождении COVID-19
Здоровье
Чумаков привёл аргументы об искусственном происхождении COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников