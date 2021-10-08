EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Воронежцу предъявили обвинение в убийстве семьи и нападении на отдел МВД
Провал Саакашвили маскируют инфошумом
Вот дают!: японцы восхитились российским "киноэкипажем"
Кисида назвал условия мирного договора с Россией
Россия держит руку на пульсе: талибы* угрожают напасть на Таджикистан
Евросоюз предупредил РФ о риске испортить репутацию из-за ситуации с газом
Склад с алкоголем, из-за которого погибли 14 человек, найден в Оренбуржье
Украинский депутат умер возле такси, полиция расследует умышленное убийство
Нашли в колодце: в Красноярском крае жестоко убили пенсионерку-таксистку

Состояние больной COVID-19 Гузеевой вызывает опасение: 65% лёгких поражены

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева была госпитализирована с незначительным поражением лёгких, однако с каждым днём коронавирусная инфекция поражает всё новые участки дыхательного органа. Сейчас эта отметка достигает 65%.

Состояние больной COVID-19 Гузеевой вызывает опасение: 65% лёгких поражены

Гузеева в своём обращении к подписчикам признаётся, что очень боится. Страх смерти поселился в женщине задолго до госпитализации. В своём недавнем интервью артистка сказала, что очень боится умирать.

Поклонники знаменитости верят, что звезда ТВ сможет справиться с недугом. В первые дни после лечения в больнице в Instagram-аккаунте Гузеевой появлялись сообщения, однако теперь на странице артистки — пугающая тишина.

Telegram-канал Mash сообщает, что состояние Ларисы Гузеевой ухудшилось. У неё поражено 65% лёгких.

"В конце сентября телеведущую госпитализировали с коронавирусом. 1 октября у неё было поражено только 7% лёгких, но сейчас этот показатель достигает 60-65% (степень КТ-3). Врачи отмечают отрицательную динамику. Гузеевой рекомендовали дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей. Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом", — гласит информация ТГ-канала.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Гузеева получила чудо медицины чтобы выжить-Гузеева новости
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Gazeta Wyborcza: Россия обогатится на строительстве канала через Балтийскую косу
Шаляпин признался в нелюбви к умершей от "ковида" супруге
Воронежцу предъявили обвинение в убийстве семьи и нападении на отдел МВД
Провал Саакашвили маскируют инфошумом
Вот дают!: японцы восхитились российским "киноэкипажем"
Состояние больной COVID-19 Гузеевой вызывает опасение: 65% лёгких поражены
Кисида назвал условия мирного договора с Россией
Россия держит руку на пульсе: талибы* угрожают напасть на Таджикистан
Евросоюз предупредил РФ о риске испортить репутацию из-за ситуации с газом
Склад с алкоголем, из-за которого погибли 14 человек, найден в Оренбуржье
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина

Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.

Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Новости Украины
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Политика. Новости и аналитика
Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится
Другие
В Казахстане женщина из-за русской речи назвала таксиста предателем народа
Ирина Гусакова Конфликт с шейхом Бахрейна "убил" Майкла Джексона Ирина Гусакова Василий Амирджанов Казаки потребовали закрыть ТНТ за мужские поцелуи Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Географически край света находится в России Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина
Российский шоу-бизнес
Садальский поделился своим взглядом на гибель Игоря Талькова
Тайный план: названы выгоды для Евросоюза от энергокризиса
Экономика и бизнес
Тайный план: названы выгоды для Евросоюза от энергокризиса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников