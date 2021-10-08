Состояние больной COVID-19 Гузеевой вызывает опасение: 65% лёгких поражены

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева была госпитализирована с незначительным поражением лёгких, однако с каждым днём коронавирусная инфекция поражает всё новые участки дыхательного органа. Сейчас эта отметка достигает 65%.

Гузеева в своём обращении к подписчикам признаётся, что очень боится. Страх смерти поселился в женщине задолго до госпитализации. В своём недавнем интервью артистка сказала, что очень боится умирать.

Поклонники знаменитости верят, что звезда ТВ сможет справиться с недугом. В первые дни после лечения в больнице в Instagram-аккаунте Гузеевой появлялись сообщения, однако теперь на странице артистки — пугающая тишина.

Telegram-канал Mash сообщает, что состояние Ларисы Гузеевой ухудшилось. У неё поражено 65% лёгких.

"В конце сентября телеведущую госпитализировали с коронавирусом. 1 октября у неё было поражено только 7% лёгких, но сейчас этот показатель достигает 60-65% (степень КТ-3). Врачи отмечают отрицательную динамику. Гузеевой рекомендовали дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей. Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом", — гласит информация ТГ-канала.

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