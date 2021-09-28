Песков высказался по поводу ухода Ширвиндта из Театра сатиры

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость об увольнении Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя Театра сатиры.

Дмитрий Сергеевич с пониманием отнёсся к решению Александра Анатольевича оставить кресло руководителя прославленного театра.

"С сожалением. Но время идёт и конечно же понятно, что много лет он возглавлял этот театр. Понятно, что он устал. Мы искренне желаем ему здоровья, счастья и его авторитет всегда будет жить в этом театре", — отметил Песков.

Народный артист РСФСР заявил об уходе из Театра сатиры 27 сентября. Он руководил учреждением культуры с 2000 года.

87-летний артист не исключает, что вернётся в родной театр в качестве лицедея. Актёр ещё очень слаб, так как недавно перенес коронавирусную инфекцию. Последствия "ковида" сильно ударили по здоровью маститого артиста.

Ранее Ширвиндт иронически высказывался по поводу того, что руководители крупнейших театров — ровесники века.

Есть мнение, что Театр сатиры должен возглавить молодой энергичный человек.

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