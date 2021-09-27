Стас Садальский пожаловался на козни Никиты Михалкова

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский объяснил, почему до сих пор не имеет звания народного артиста России. По словам актёра, виной всему козни Никиты Михалкова, который делает всё для того, чтобы Садальский остался без почётного звания.

Стас Садальский имеет звание заслуженного артиста РСФСР. Многие удивляются, почему такой маститый актёр до сих пор не удостоился звания народного артиста.

Артист объяснил, что его коллеги лукавят, когда говорят, что им просто так дали звание народного.

Станислав Юрьевич объясняет, что для получения престижного звания надо пройти четыре организации и собрать немало документов.

"Я этим заниматься, признаюсь, и не хотел вовсе. Но за несколько месяцев до юбилея позвонила Валерия Гущина из Гильдии киноактёров — мол, надо! Но до Минкульта эти документы, как мне сказали, так и не дошли — их сказал выбросить Михалков!"

Такая же участь, по словам Садальского, постигла документы Владимира Конкина, которому недавно исполнилось 70 лет.

"И тоже, говорят, не обошлось без вмешательства Никиты Сергеевича", — пишет артист в своём микроблоге.

Садальский заявил, что уступает Михалкову своё звание.

"Предлагаю, чтобы и моё, и Конкина звания отдали Михалкову. Чтобы он был трижды народный артист!" — отметил актёр.

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