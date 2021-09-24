Ксения Собчак выбирает для сына обучение за рубежом

Пятилетнему наследнику Ксении Собчак в ноябре исполнится пять лет. Несмотря на юный возраст сына, журналистка уже задумалась о его образовании. В качестве вариантов Ксения Анатольевна рассматривает только престижные учебные заведения Европы и США.

Собчак уже задумалась над тем, где будет учиться её единственный наследник Платон, рождённый в браке с артистом Максимом Виторганом.

Ксения Анатольевна уже обучает сына иностранным языкам. Приоритет Собчак отдаёт китайскому языку, так как считает, что именно за Китаем будущее. При этом журналистка хочет, чтобы Платон пополнил ряды солидных учебных заведений Запада.

"В этом году очень со многими героинями Осторожно, Собчак (и с Заремой Салиховой, и с Юлей Бордовских) я обсуждала, куда отдать ребенка учиться, — для меня это сейчас вопрос максимально острый. Никогда бы не подумала, но я теперь прямо фанат детских образовательных мероприятий", — пишет Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Собчак собирается посетить выставку "Обучение за рубежом", чтобы определиться с местом учёбы своего ребёнка.

"Родители смогут пообщаться с представителями школ и университетов Великобритании, Ирландии, США, Канады, Нидерландов, Швейцарии, Швеции и Австралии и менеджерами компании ITEC, экспертами по образованию за рубежом. Можно всё разузнать, прикинуть, решить", — отмечает журналистка. (Орфография и пунктуация автора сохранены)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.