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Давид Манукян разыграл сценку с "пьяной возлюбленной"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Давид Манукян ранее жаловался на то, что его бывшая девушка злоупотребляла алкоголем. Экс-бойфренд Ольги Бузовой продолжает публиковать контент, в котором прослеживается тема женского алкоголизма.

Давид Манукян разыграл сценку с "пьяной возлюбленной"

В разделе сторис Instagram рэпер Давид Манукян разместил юмористический ролик. Блогер трогательно разговаривает по телефону с девушкой.

"Зай, ты точно пить не будешь? Конечно, я тебе доверяю", — говорит Дава.

После в ролике появляются кадры, на которых несколько мужчин выносят из ресторана совершенно пьяную девушку.

Дава подписал, что ролик был снят ещё в 2018 году, то есть ещё до знакомства с Ольгой Бузовой.

Манукян опубликовал ещё несколько видео из прошлого. Контент блогера тогда был довольно пошлым. В нём много полуобнажённых женщин. Дава в роликах трёхлетней давности часто изображает походку Конора Макгрегора и ведёт с себя с дамами довольно бесцеремонно.

Сейчас рэпер позиционирует себя как благотворитель. Он часто снимает трогательные ролики социального характера, в которых пропагандирует вечные человеческие ценности.

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