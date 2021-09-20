Заявление ушедшей в монастырь Васильевой взорвало общество

Звезда фильма "Чародеи" актриса Екатерина Васильева, а ныне инокиня Василиса, резко высказалась о представителях творческих профессий. Не пощадила она и интеллигенцию, которую призвала отправить в шахты.

Екатерина Васильева давно отказалась от публичной жизни. Актриса склонна воспринимать свою работу в кино как непростительную ошибку.

Звезда таких шедевров советского кинематографа, как "Соломенная шляпка", "Обыкновенное чудо", "Экипаж" и "Чародеи", непримиримо относится ко всему мирскому.

Артистка назвала Россию "монастырём в планетарном масштабе". Принявшая монашество женщина считает, что спасти страну может только возвращение к ХV веку.

Васильева нелестно отозвалась о русской интеллигенции, отметив, что интеллигенты одержимы гордыней и совращают народ. Монахиня Василиса заявила, что всех гордецов нужно отправить работать в шахты.

"Сколько зла принесла интеллигенция, неверующая, гордая. Сколько народа она совратила с пути истинного. Для меня интеллигенция — это растлители, сродни сатанинскому началу. Они Богу говорят "нет": мы умные, мы хотим блага разные. Весь набор сатанинского кодекса чести — в книжках, в спектаклях, театрах, в фильмах. Могу представить, что скажет интеллигенция на эти мои слова. Но мне всё равно", — сказала монахиня в YouTube-программе своего сына протоиерея Дмитрия Рощина.

Столь категоричные заявления народной артистки РСФСР вызвали жаркие споры в обществе.

Такие речи нашли как жарких сторонников, так и ярых противников. В Сети начались яростные перебранки. Одни говорят об упадке нравственности и необходимости принимать кардинальные меры, другие считают, что Васильева тянет общество в средневековье, призывая уничтожить культуру.

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