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Басков и Катя Лель явились на светскую тусовку в одинаковых нарядах

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На модной премии Fashion People Awards произошёл забавный конфуз. Катя Лель и Николай Басков, не сговариваясь, пришли на мероприятие в одинаковых образах и с идентичными причёсками. Публика шутит, что на празднике их путали.

Басков и Катя Лель явились на светскую тусовку в одинаковых нарядах

Обычно женщины рискуют попасть в нелепую ситуацию, когда сразу две дамы являются на праздник в одинаковых платьях. С мужчинами такое происходит реже. Сильный пол проще относится к таким совпадениям.

В этот раз попадание стало просто искромётным. Катя Лель не только пришла на вручение модной премии в костюме, напоминающем наряд Баскова, но и общий облик певицы почти зеркально копировал образ натурального блондина российской эстрады. У звёзд были также одинаковые причёски.

Забавным сходством поделился блогер Рустам Солнцев. Он опубликовал два снимка рядом.

"Сёстры Зайцевы", — подписал фотографии блогер.

Подписчики оценили модную иронию.

"Один стилист видать";

"Это братья Волковы", — острили в Сети.

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Автор: Елена Былкина
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