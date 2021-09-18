На модной премии Fashion People Awards произошёл забавный конфуз. Катя Лель и Николай Басков, не сговариваясь, пришли на мероприятие в одинаковых образах и с идентичными причёсками. Публика шутит, что на празднике их путали.
Обычно женщины рискуют попасть в нелепую ситуацию, когда сразу две дамы являются на праздник в одинаковых платьях. С мужчинами такое происходит реже. Сильный пол проще относится к таким совпадениям.
В этот раз попадание стало просто искромётным. Катя Лель не только пришла на вручение модной премии в костюме, напоминающем наряд Баскова, но и общий облик певицы почти зеркально копировал образ натурального блондина российской эстрады. У звёзд были также одинаковые причёски.
Забавным сходством поделился блогер Рустам Солнцев. Он опубликовал два снимка рядом.
"Сёстры Зайцевы", — подписал фотографии блогер.
Подписчики оценили модную иронию.
"Один стилист видать";
"Это братья Волковы", — острили в Сети.
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