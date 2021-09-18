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Истаявшая после болезни МакSим опубликовала фото в мини-шортах

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица МакSим опубликовала трогательный снимок с младшей дочкой. Исполнительница предстала в крошечных атласных шортиках, которые подчеркнули её пугающую болезненную худобу.

МакSим
МакSим

Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) в интервью Ксении Собчак пошутила, что возможно её болезнь была вызвана неудачным исполнением её желания избавиться от лишнего веса.

За своё похудение артистка заплатила дорогую цену, едва не отправившись на тот свет. У певицы дважды отказывало сердце во время её пребывания в реанимации.

Теперь Марина восстанавливается дома, публикуя снимки с детьми.

Абросимова на свежем фото предстала к сиреневом атласном костюмчике, состоящем из маечки на тонких бретельках и микрошортиках.

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" на снимке целует младшую дочку Машу.

Подписчики в очередной раз обратили внимание на тревожную худобу певицы и пожелали артистке скорейшего восстановления после тяжёлого недуга.

"Выздоравливай родная и самая любимая МакSим", — писали фолловеры.

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