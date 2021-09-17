Дочь Кристины Орбакайте снялась в клипе матери

Наследница Кристины Орбакайте Клава Земцова начала карьеру в шоу-бизнесе. Девочка, возможно, продолжит дело Аллы Пугачёвой. Похоже, наметилась настоящая певческая династия.

Когда Кристина Орбакайте начала выступать на сцене, она столкнулась с настоящей травлей.

"Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом грубым фальшиво поёшь", — шутили про дочь Примадонны, которая, однако, доказала свою самостоятельность.

То, что Клава сделала первую ступень в шоу-бизнесе, снявшись в новом клипе матери под названием "Сон во сне", никого не удивляет. Кажется естественным, что дети продолжают дело родителей.

Кристина Орбакайте опубликовала фрагмент своего нового клипа.

"Премьера "Сон во сне". О личном. О себе. О своей жизни. Только истинная любовь, подобная сказочному сну, дарит счастье продолжения в детях… И тот, кто хоть однажды познал счастье беззаветной любви, не останется равнодушным к этим нотам…", — написала Кристина под коротким видео.

Примечательно, что в клипе снимается девятилетняя наследница певицы Клава Земцова.

Подписчикам это семейное творчество показалось интересным.

"Какая прелесть! Мама и доченька на одной волне, на одном дыхании... как красиво", — писали интернет-пользователи под видео.

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