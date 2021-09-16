Павел Воля показал, как сильно похудел Гарик Харламов

Павел Воля анонсировал новый сезон юмористического шоу Comedy Club. Комик заинтриговал публику, объявив, что Гарик Харламов избавился от лишних килограммов. Действительно, на кадрах видно, что Гарик очень постройнел.

Лишний вес Гарика Харламова являлся предметом постоянных шуток.

Резидент Comedy Club Иван Половинкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте короткое видео нового выпуска шоу, которое будут показывать на ТНТ после летних каникул.

На фото можно увидеть заметно похудевшего резидента проекта Гарика Харламова.

"Привет, друзья. Это Comedy Club — новый сезон. Харламов похудел на 17 килограммов за лето", — говорит Павел Воля.

Комедианты зашли с козырей, пригласив на шоу звезду "Дома-2" Ольгу Бузову.

Публику собираются порадовать аттракционом, в котором Харламов и Павел Воля будут есть один хот-дог на двоих.

Публика восхитилась волей Гарика, который хорошо поработал над собой.

"Харламов — просто молодец. Может, когда захочет", "Гарик просто красавец. Взялся за себя", — писали в Сети.

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