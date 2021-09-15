Ефремов больше не принесёт пользу обществу, заявил прокурор на заседании суда

На заседании Второго кассационного суда государственный обвинитель заявил, что Михаил Ефремов больше не способен принести пользу обществу из-за серьёзных проблем со здоровьем.

Он попросил не снижать срок для известного актёра за аварию со смертельным исходом. Однако сторона защиты всё же потребовала пересмотреть приговор. При этом сам Ефремов сообщил, что вся вина лежит только на нём. Для него уже не имеет значения, был ли пристёгнут погибший Сергей Захаров.

"Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья", — приводит РИА Новости комментарий прокурора.

Также во время заседания Ефремов признался, что "на воле" он жил богато, но сейчас его семья вынуждена тратить последние деньги, чтобы он мог "покурить и поесть что-то, кроме баланды".

Добавим, что в итоге суд решил оставить приговор артисту без изменений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.