Адвокат Ефремова рассказал о его самочувствии перед слушанием

15 сентября состоится рассмотрение кассационный жалобы Михаила Ефремова на приговор. Актер просит суд перевести его в колонию-поселение или уменьшить срок наказания.

Адвокат Ефремова Петр Хархорин рассказал, что Ефремов планирует выступить с заявлениями во время слушания.

Хархорин сообщил о состоянии актера. По его словам, Ефремов волнуется перед слушанием судьбоносного дела, но его настроение остается конструктивным. Адвокат также отметил, что самочувствие Ефремова после аллергического отека нормальное. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Звезда".

Летом 2020 года Ефремов попал в ДТП. Он управлял своим внедорожником в состоянии алкогольного опьянения и столкнулся с автомобилем. В результате аварии водитель автомобиля Сергей Захаров скончался в реанимации.

В сентябре прошлого года Ефремов получил наказание в виде восьми лет лишения свободы. Позже срок был снижен до 7,5 лет. В июне 2021 года правозащитники артиста подали кассационную жалобу.

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