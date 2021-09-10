Малахов: конкуренты из "Пусть говорят" перетягивают наших героев за деньги

Андрей Малахов рассказал, что в последнее время в эфирах шоу часто дублируются темы. Случается так из-за того, что "Прямой эфир" не платит участникам.

"Кража героев — сейчас номер один. Молодые редакторы разрушили телевидение. У них куча амбиций, но всё, что они умеют, — позвонить и сказать: "Вы идёте к Малахову? Мы даём вам в два раза больше денег", — признался в интервью Малахов в "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе".

Телеведущий отметил, что он героям за участие не платит.

Ранее Малахов пожаловался, что стал "персоной нон грата" на Первом канале. И войти в телецентр он может, только предварительно заявив о своём появлении. Непростая ситуация сложилась и новым ведущим "Пусть говорят" Дмитрием Борисовым. По признанию звезды, они дружили, и он лично рекомендовал Борисова на свою должность. Но тот даже не сообщил Малахову, что уже начал запись первого эфира со своим участием.

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