Андрей Малахов начинал свою блестящую карьеру именно на Первом канале. Теперь на канале Константина Эрнста ему не рады. Он сетует на то, что прийти в офис "Первого" он может "только по заявке".
Андрей Малахов 25 лет проработал на Первом канале. Он был лицом канал, но четыре года назад звезда ТВ ушёл к конкурентам на "Россию 1".
Телеведущий объяснил, что его на предыдущей работе не оценили по достоинству и по-прежнему видели в нём "мальчика, подающего кофе".
Андрей Малахов отметил, что ему пришлись не по душе кадровые перестановки на канале.
Софико Шеварднадзе, который брал у Малахова интеревью, сравнил звезду ТВ с "рабом на галерах". Шоумен с таким сравнением согласился.
"Просто было время, когда много лет назад с канала ушла продюсер Наталья Никонова, чьи фотографии были расклеены у всех входов в телецентр, чтобы ее не пускали. Потом вдруг она оказалась прощена, и нам говорят: "Она снова ваш руководитель". Здравствуйте! Ничего не понимаю! А семь лет подряд что было? Предательство, переход, все прощено — и вот вам новая норма жизни? Я в это не готов играть…", — объяснил Малахов своё недовольство.
Больше всего ему не понравилось то, что с ним никто по-дружески не обсудил проблему.
"Я столько лет на канале, ну выведите меня в коридор и скажите: "Андрюх, нам ее навязали, извини". Но никто же ничего не объясняет. Мол, примите как данность. А мне ведь уже не 20 лет", — объяснил 49-летний ведущий.
Теперь Малахова не желают видеть на Перовом канале.
"Я теперь персона нон грата в телецентре. Не могу туда заходить, только по отдельному пропуску, заявке за три дня", — пожаловался Андрей Николаевич.
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