Андрей Малахов пожаловался, что его не пускают на Первый канал

Андрей Малахов начинал свою блестящую карьеру именно на Первом канале. Теперь на канале Константина Эрнста ему не рады. Он сетует на то, что прийти в офис "Первого" он может "только по заявке".

Андрей Малахов 25 лет проработал на Первом канале. Он был лицом канал, но четыре года назад звезда ТВ ушёл к конкурентам на "Россию 1".

Телеведущий объяснил, что его на предыдущей работе не оценили по достоинству и по-прежнему видели в нём "мальчика, подающего кофе".

Андрей Малахов отметил, что ему пришлись не по душе кадровые перестановки на канале.

Софико Шеварднадзе, который брал у Малахова интеревью, сравнил звезду ТВ с "рабом на галерах". Шоумен с таким сравнением согласился.

"Просто было время, когда много лет назад с канала ушла продюсер Наталья Никонова, чьи фотографии были расклеены у всех входов в телецентр, чтобы ее не пускали. Потом вдруг она оказалась прощена, и нам говорят: "Она снова ваш руководитель". Здравствуйте! Ничего не понимаю! А семь лет подряд что было? Предательство, переход, все прощено — и вот вам новая норма жизни? Я в это не готов играть…", — объяснил Малахов своё недовольство.

Больше всего ему не понравилось то, что с ним никто по-дружески не обсудил проблему.

"Я столько лет на канале, ну выведите меня в коридор и скажите: "Андрюх, нам ее навязали, извини". Но никто же ничего не объясняет. Мол, примите как данность. А мне ведь уже не 20 лет", — объяснил 49-летний ведущий.

Теперь Малахова не желают видеть на Перовом канале.

"Я теперь персона нон грата в телецентре. Не могу туда заходить, только по отдельному пропуску, заявке за три дня", — пожаловался Андрей Николаевич.

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