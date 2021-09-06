Семён Слепаков явился на закрытое мероприятие в паре с Аглаей Тарасовой

Комик Семён Слепаков недавно развёлся со своей супругой — дочерью миллиардера Игоря Аванесяна. Юмористу часто приписывали отношения с яркими представительницами российского шоу-бизнеса. На этот раз звезда Comedy Club подогрел слухи о своём романе с актрисой Аглаей Тарасовой.

Семён Слепаков стал гостем праздника Рош ха-Шану в Еврейском музее толерантности.

Разведённый шоумен явился на мероприятие с актрисой Аглаей Тарасовой.

На вечеринке также присутствовали Лиза Арзамасова с мужем Ильёй Авербухом. На праздник пришёл и сын фигуриста от первого брака Мартин.

Именно Мартин Авербух разместил в своём Instagram видео, на котором Слепаков произносит тост.

На кадрах видно, как звезда фильма "Лёд" не сводила глаз с Семёна Слепакова.

Ранее в Сети уже появлялись слухи о романе Слепакова с Тарасовой. Аглая младше Семёна на 15 лет. Звёзды могли пересекаться на съёмках сериала "Интерны", где шоумен работал продюсером, а Аглая играла одну из ролей.

Личную жизни звезды "Интернов" Тарасовой много обсуждали в Сети. Ходили слухи о том, что у неё был роман со своим экранным возлюбленным — исполнителем роли Глеба Романенко Ильёй Глинниковым. После этого звезда встречалась с партнёром по картине "Лёд", артистом из Сербии Милошем Биковичем. После разрыва со звездой "Холопа" она встречалась с режиссёром из США Дарреном Аронофски.

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