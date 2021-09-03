"Я календарь переверну": звёзды активно отмечают "Шуфутинов день"

Сегодня, 3 сентября, в Сети стартовал культ поклонения Михаилу Шуфутинскому. Знаменитости поют песню "Я календарь переверну" знаменитого шансонье и активно публикуют мемы с Михаилом Захаровичем. Хитрее всего оказался Денис Клявер. Он отмечает знаменательный день в компании легендарного шансонье.

Денис Клявер и Михаил Шуфутинский

Трогательная песня Шуфутинского стала для россиян больше чем просто удачная композиция. Песня служит некоторым рубежом между летом и осенью. Она отлично выражает всю тоску жителя нашей страны по уходящему теплу.

Готовится к встрече "Шуфутинова дня" в интернете стали заранее. Фотографии колоритного вокалиста заполонили сетевое пространство. Михаил Захарович вчера только робко выглядывал из мемов, а сегодня царственно вступил в свои права.

Звёзды не смогли упустить этот знаменательный день, когда шансонье величественно перевернул календарь и остановился на дате 3 сентября.

Флешмоб первым подхватил комик Гарик Харламов. Он спел культовую песню в караоке.

"Специально заехал перед сном в пустой караоке, чтобы одним из первых отметить Шуфутинов день! С праздником друзья!" — написал Харламов.

По-своему перепела песню и коллега Гарика Марина Кравец.

Особенно отличился экс-солист группы "Чай вдвоём" Денис Клявер. Он вообще отмечает 3 сентября с самим Михаилом Шуфутинским. Молодой вокалист, вероятно, соблазнил старшего коллегу тортом с "кострами рябин". Кондитерское изделие удалось на славу.

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