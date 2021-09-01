"Пленённая" дочь Успенской вышла на связь с подписчиками

На днях дочь королевы русского шансона Татьяна Плаксина напугала интернет-аудиторию криком о помощи. Женщина сообщала, что её заперли и отобрали у неё телефон. Вчера появилась информация о том, что Любовь Успенская определила свою наследницу на лечение в клинику.

Тревожные сигналы SOS навели публику на мысль, что у Плаксиной снова возникли проблемы, связанные с её пагубной зависимостью.

В скандальных ток-шоу Татьяна жаловалась на жёсткие меры воспитания матери. Казалось, что отношения Успенской с дочерью наладились, однако что-то опять пошло не так.

"Всем привет, мотыльки"

Теперь Плаксина выступила перед подписчиками, заявив, что у неё всё в порядке. Татьяна полна творческих планов и лелеет мечту выйти на сцену. Её концерт запланирован на 12 сентября.

Свою прежние тревожные сообщения девушка списала на технический сбой в Instagram

"Всем привет, мотыльки, мои поклонники. Все те, кто следит за мной и ждет новых песен, простите. В эти дни были неполадки с Instagram. Я сейчас репетирую, готовлюсь к концерту и встрече с вами. Очень вас люблю и ценю", — обратилась к подписчикам Плаксина.

Многие фолловеры с недоверием отнеслись к заявлению Татьяны. Впрочем, нашлись и те, кто подбодрил девушку и пожелал ей добра.

"Хочется верить"; "Дай бог, чтобы все так и было. Но предчувствие говорит о другом", — насторожились юзеры. "Это прекрасно, Танюша, мы тебя любим"; "Понятно сразу было, что взлом страницы", — писали в Сети.

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