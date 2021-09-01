EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пушков считает встречу Зеленского и Байдена провальной
Пересадки на наземном общественном транспорте в Москве стали бесплатными
Сгущают тучи: МЧС Иркутской области "вызовет" дождь, чтобы потушить пожары
"Укрусь": Мария Захарова высмеяла переименование Украины
В РФ запустили программу розыгрышей призов среди привившихся от "ковида"
Apple "наш": у всех кандидатов в Госдуму нашли ценные акции
BI: Байдену надо поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
Афганский посол: талибы* намерены уничтожить лидера сопротивления Ахмада Масуда
Правительство России поддержало запрет на закупку импортных компьютеров

"Пленённая" дочь Успенской вышла на связь с подписчиками

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На днях дочь королевы русского шансона Татьяна Плаксина напугала интернет-аудиторию криком о помощи. Женщина сообщала, что её заперли и отобрали у неё телефон. Вчера появилась информация о том, что Любовь Успенская определила свою наследницу на лечение в клинику.

"Пленённая" дочь Успенской вышла на связь с подписчиками

Тревожные сигналы SOS навели публику на мысль, что у Плаксиной снова возникли проблемы, связанные с её пагубной зависимостью.

В скандальных ток-шоу Татьяна жаловалась на жёсткие меры воспитания матери. Казалось, что отношения Успенской с дочерью наладились, однако что-то опять пошло не так.

"Всем привет, мотыльки"

Теперь Плаксина выступила перед подписчиками, заявив, что у неё всё в порядке. Татьяна полна творческих планов и лелеет мечту выйти на сцену. Её концерт запланирован на 12 сентября.

Свою прежние тревожные сообщения девушка списала на технический сбой в Instagram

"Всем привет, мотыльки, мои поклонники. Все те, кто следит за мной и ждет новых песен, простите. В эти дни были неполадки с Instagram. Я сейчас репетирую, готовлюсь к концерту и встрече с вами. Очень вас люблю и ценю", — обратилась к подписчикам Плаксина.

Многие фолловеры с недоверием отнеслись к заявлению Татьяны. Впрочем, нашлись и те, кто подбодрил девушку и пожелал ей добра.

"Хочется верить";

"Дай бог, чтобы все так и было. Но предчувствие говорит о другом", — насторожились юзеры.

"Это прекрасно, Танюша, мы тебя любим";

"Понятно сразу было, что взлом страницы", — писали в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Дочь Любови Успенской - Крик о помощи, Отобрали телефон и заперли. Где Татьяна Плаксина?
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Пушков считает встречу Зеленского и Байдена провальной
Пересадки на наземном общественном транспорте в Москве стали бесплатными
Свадьба Моргенштерна закончилась для жениха в полиции
Сгущают тучи: МЧС Иркутской области "вызовет" дождь, чтобы потушить пожары
"Укрусь": Мария Захарова высмеяла переименование Украины
В РФ запустили программу розыгрышей призов среди привившихся от "ковида"
Apple "наш": у всех кандидатов в Госдуму нашли ценные акции
BI: Байдену надо поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
Афганский посол: талибы* намерены уничтожить лидера сопротивления Ахмада Масуда
Роза Сябитова: "В школе меня чморили постоянно"
Популярное
Остальной мир
Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, по каким причинам Россия была вынуждена отказаться от поддержки резолюции ООН по Афганистану.

Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины
Движение "Талибан"* просит о помощи
Остальной мир
Движение "Талибан"* просит о помощи
Авто
"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
Мир. Новости мира
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Василий Амирджанов В "Роскосмосе" стали проверять сотрудников на полиграфе Василий Амирджанов Усам Оздемиров Зрелая инновационная политика сделает сказку былью Усам Оздемиров Андрей Мартынюк В Киеве снова слышен плач Ярославны — на сей раз из-за "Северного потока-2" Андрей Мартынюк
Мир. Новости мира
"Грязнейший образец": Захарова высказалась о словах генсека НАТО
Восточная Европа
В Польше знают, чего больше всего боится Россия
Леонид Крутаков: "США специально взрывают Афганистан"
Центразия
Леонид Крутаков: "США специально взрывают Афганистан"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников