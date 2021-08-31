Супруг Аллы Пугачёвой зажёг под песню Ирины Аллегровой "Младший лейтенант". Когда в песне прозвучали слова "безымянный палец без кольца", Галкин попытался снять символ брачного союза с Примадонной. Этот манёвр шоумену не удался. Обручальное кольцо слишком крепко сидело на пальце артиста.
Что-то заставило Максима Галкина облачиться в форму полицейского. Форма очень идёт юмористу. К слову сказать, шоумен родился в династической семье военных. Его дед, отец и родной брат построили карьеру на военном поприще.
Сам артист может примерить на себя роль носителя мундира в силу профессиональной необходимости.
Вероятно, что шоумен нарядился в форму ради съёмок своей программы "Лучше всех". Именно так пародист подписал видео со своим зажигательным танцем.
В ролике был забавный момент, когда песня перестала соответствовать действительности. Галкин показал безымянный палец с обручальным кольцом. Попытки снять символичное украшение успехом не обернулись.
Подписчикам видео артиста понравилось.
"Реально мальчик молодой всегда в хорошей форме";
"На что только не пойдешь ради единовременной выплаты";
"Не, не лейтенант, полковник уже";
"Вот те на! Лейтенант! Да ещё и без кольца. Алла Борисовна согласовала холостяцкую акцию?", — комментировали видео в Сети.
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