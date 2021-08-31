Максим Галкин примерил на себя роль младшего лейтенанта

Супруг Аллы Пугачёвой зажёг под песню Ирины Аллегровой "Младший лейтенант". Когда в песне прозвучали слова "безымянный палец без кольца", Галкин попытался снять символ брачного союза с Примадонной. Этот манёвр шоумену не удался. Обручальное кольцо слишком крепко сидело на пальце артиста.

Максим Галкин

Что-то заставило Максима Галкина облачиться в форму полицейского. Форма очень идёт юмористу. К слову сказать, шоумен родился в династической семье военных. Его дед, отец и родной брат построили карьеру на военном поприще.

Сам артист может примерить на себя роль носителя мундира в силу профессиональной необходимости.

Вероятно, что шоумен нарядился в форму ради съёмок своей программы "Лучше всех". Именно так пародист подписал видео со своим зажигательным танцем.

В ролике был забавный момент, когда песня перестала соответствовать действительности. Галкин показал безымянный палец с обручальным кольцом. Попытки снять символичное украшение успехом не обернулись.

Подписчикам видео артиста понравилось.

"Реально мальчик молодой всегда в хорошей форме"; "На что только не пойдешь ради единовременной выплаты"; "Не, не лейтенант, полковник уже"; "Вот те на! Лейтенант! Да ещё и без кольца. Алла Борисовна согласовала холостяцкую акцию?", — комментировали видео в Сети.

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