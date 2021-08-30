"Страдает болезнью Уткина": Владимир Соловьёв ответил на обвинение Бузовой

Ранее Ольга Бузова объяснила подписчикам, что отказалась прийти на авторскую программу Владимира Соловьёва. Звезда "Дома-2" обвинила журналистка в абьюзе своих героев.

Ольга Бузова уже научена горьким опытом. Ранее её визит в эфир программы "Матч-ТВ" закончился слезами и скандалом. Отличился тогда Дмитрий Губерниев своим вопросом про коньяк.

Впредь Ольга решила отказываться от опасных приглашений в различные шоу, где немилосердно относятся к своим гостям.

"Никогда не приму то, что мужчина словесно и физически унижает девушку. Для меня это автоматическое дно! Владимир Соловьев просто занимается абьюзингом и регулярно оскорбляет женщин. Он приглашает в свои передачи гостей, а потом публично их унижает. Недавно он тоже звал меня к себе. Еще раз хочу утвердить свою позицию: никогда не приду к вам на шоу и не позволю пиариться за свой счет!" — объяснила свою позицию Ольга в своём микроблоге.

Владимир Соловьев никак не ожидал такой эмоциональной реакции звезды. Он считает, что Ольге Бузовой нужна помощь.

"Ей нужен хороший психиатр. У нее болезнь Уткина — это когда человека употребляет слова, о значении которых не знает. Если она и дальше продолжит говорить о людях в таком же духе, ей понадобится и адвокат, потому что найдется человек, который не станет все это терпеть", — цитирует слова Владимира Рудольфовича "СтарХит".

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