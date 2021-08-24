Бузова объяснила, как пришла в себя после нападок Губерниева

Ольга Бузова сама напомнила публике о неприятном инциденте в эфире "Матч-ТВ". Звезду Дома-2" довёл до слёз Дмитрий Губерниев своими бестактными вопросами про алкоголь. Ответом спортивному комментатору была дерзкая надпись на футболке, в которой Ольга вышла на сцену конкурса "Новая волна" в Сочи.

Знаменитость появилась на репетиции песни "Пьяная любовь" в дуэте с Димой Биланом в футболке с надписью "Где мой коньяк?".

Губерниев не оставил без внимания выпад Бузовой и высмеял её за "коньячный" юмор.

После обидных нападок Губерниева Бузова смогла иронично взглянуть на ситуацию и даже снова вызвать огонь хейтеров на себя смелым заявлением, начертанным на груди.

Звезда объяснила, что сама она никогда не позволяет себе кого-либо оскорблять.

"Я уже 18-й год на телевидении и за это время я ни одного человека не обидела: ни словом, ни делом. Мне всегда приходится защищаться!" — цитирует слова Ольги издание "Собеседник".

О Губерниеве Ольга старается не вспоминать. Она не жалеет также о том, что дала волю эмоциям.

"Конечно, была неприятная ситуация. Вы все видели мои эмоции, которые были в тот момент. Я ничего не скрываю: у меня все на лице написано. А смысл ходить и доказывать всем, что я не такая, какой меня выставляют?" — отметила знаменитость.

Бузова объяснила, что её спасает юмор и позитив.

"Умение иронизировать — это талант. Поэтому больше не говорите, что у меня нет таланта. Как минимум этот талант у меня есть. Я уже давно живу по принципу: "Не можешь поменять ситуацию, поменяй свое отношение к ней!" Думаю, что у меня неплохо получается", — с гордостью заявила поющая ведущая.

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