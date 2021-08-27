Цискаридзе предстал в умопомрачительном образе

Звезда отечественного балета показал экстравагантный образ, пытаясь соответствовать своему легендарному кумиру.

Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе надел женскую соломенную шляпку, украшенную цветами. Этот атрибут он продемонстрировал, вспоминая самую импозантную актрису советского кино — Фаину Раневскую.

Этой женщине, которая прославилась не только своим искромётным талантом, но и гениальной иронией, посвятил свой пост в Instagram бывший премьер Большого театра.

"Раневская — величина! Сегодня день её рождения, но как и заклинала великая актриса и гений сарказма, помните: "Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать", — пишет известный танцор.

Цискаридзе предвидел то, что его наряд вызовет язвительную реакцию публики.

"Посвящаю любимой актрисе это смешное фото, сделанное для демонстрации очаровательного головного убора, назло всем, кто наверняка будет писать гадости. Мастерство перевоплощения, комедии — подвластны далеко не каждому современному артисту, как и умение посмеяться над собой", — отметил звезда русского балета.

Подписчики похвалили танцора за шляпку и за то, что вспомнил неподражаемую Раневскую.

"Чудесная шляпка и отличное фото!"; "Деточка, не надо пытаться что-то сделать со своей внешностью — Джульетт много, а ты такая одна!", — комментировали пост фолловеры.

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