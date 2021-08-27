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Волочкова хочет судиться с соседями, покусившимися на её частную жизнь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Волочкова взбешена тем, что позволили себе её соседи. Скандал разразился на очень интимной почве. Публика до сих пор не может поверить в случившееся, называя новость фейком. Балерина, тем не менее, косвенно подтвердила происшествие, отметив, что намерена засудить своих соседей.

Волочкова хочет судиться с соседями, покусившимися на её частную жизнь

Даже для российского шоу-бизнеса скандалы последних дней становятся очень уж "дурновкусными". Ранее Ксения Бородина рассказала, как Ксения Собчак справляла нужду в подъезде хрущёвки. Теперь за подобным занятием застали и Анастасию Волочкову.

Соседи отправили скандальные кадры в одно из интернет-изданий.

Балерина намерена наказать соседей, которые повели себя некрасиво. Она пригрозила любителям заглядывать за забор судебным иском.

"Дорогие, не даю спокойно жить многим окружающим. Ну, если моя попа привлекла внимание общественности, то придётся за это ответить тем соседям, которые вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, залезли мне, простите, в трусы своей камерой. Это удовольствие дорогое. И скоро вы в этом убедитесь. Я привлекла серьезного адвоката Андрея Алёшкина. И мы готовим подачу заявления в полицию, а также мою судебную защиту", — написала танцовщица в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики не удержались от язвительных комментариев по поводу щекотливой ситуации.

"Настенька, у вас дома канализация сломалась?";

"Новости, которые мы заслужили", — писали шокированные фолловеры.

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Полиция и суд! Грязный скандал с Волочковой набирает обороты
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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