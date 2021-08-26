Дочь Урганта показала упругую пятую точку в белых стрингах

Наследница Ивана Урганта прогулялась по Нью-Йорку в откровенном наряде. Внимание публики приковала к себе пятая точка 20-летней девушки по имени Эрика. Дочь шоумена отличается свободными взглядами на жизнь и часто "сверкает" ягодицами в публичных местах.

Эрика Кикнадзе

Старшая дочь Ивана Урганта учится в США в частной школе искусства и дизайна.

Будущая профессия накладывает отпечаток на экстравагантный контент жительницы Нью-Йорка.

Эрика экспериментирует над своей внешностью. Недавно она окрасила волосы в красный цвет. На новом снимке, опубликованном в Instagram, девушка одета в прозрачное платье, сквозь которое легко увидеть белые стринги и красивую пятую точку будущего специалиста по дизайну.

Примечательно, что девушка выискивает для своих снимков "андеграудный" антураж. Она фотографируется не на фоне красот огромного американского города, а находит неухоженные уголки США, которые легко спутать с видами российских городов. Кирпичные стены, изрисованные граффити, пороги, поросшие лопухом, — виды, которые привлекают Эрику.

Подписчики оценили смелость девушки и забросали её комплиментами.

"Хороша", "Очень эротично", "Шалунья", "Горячая красотка", — комментировали снимок фолловеры.

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