Наследница Ивана Урганта прогулялась по Нью-Йорку в откровенном наряде. Внимание публики приковала к себе пятая точка 20-летней девушки по имени Эрика. Дочь шоумена отличается свободными взглядами на жизнь и часто "сверкает" ягодицами в публичных местах.
Старшая дочь Ивана Урганта учится в США в частной школе искусства и дизайна.
Будущая профессия накладывает отпечаток на экстравагантный контент жительницы Нью-Йорка.
Эрика экспериментирует над своей внешностью. Недавно она окрасила волосы в красный цвет. На новом снимке, опубликованном в Instagram, девушка одета в прозрачное платье, сквозь которое легко увидеть белые стринги и красивую пятую точку будущего специалиста по дизайну.
Примечательно, что девушка выискивает для своих снимков "андеграудный" антураж. Она фотографируется не на фоне красот огромного американского города, а находит неухоженные уголки США, которые легко спутать с видами российских городов. Кирпичные стены, изрисованные граффити, пороги, поросшие лопухом, — виды, которые привлекают Эрику.
Подписчики оценили смелость девушки и забросали её комплиментами.
"Хороша",
"Очень эротично",
"Шалунья",
"Горячая красотка", — комментировали снимок фолловеры.
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