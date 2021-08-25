Джиган и Самойлова отдали дочь в элитную британскую школу

Стоимость года обучения в частном учебном заведении, в котором предстоит учиться шестилетней Лее, составляет 1,7 миллиона рублей. Джиган и Оксана Самойлова не жалеют денег на образование наследников.

Девочка собиралась начать учёбу ещё в прошлом году, однако из-за ситуации с коронавирусом занятия отменили. Это очень расстроило ребёнка, так как Лея мечтала стать ученицей.

Оксана Самойлова опубликовала на своей страничке в Instagram видео, на котором девочка радуется тому, что станет школьницей.

"Сегодня мы идём знакомиться с Леюшкиной первой учительницей! Волнительный моментик!" — написала многодетная мама под видео.

Самойлова объяснила, что они с мужем выбрали для дочери британскую частную школу Russian International School, расположенную в Барвихе.

В этом же учебном заведении учится и старшая дочь Джигана Ариелла, которая пойдёт в этом году в 4-й класс.

В элитной школе преподают англоязычные педагоги. Учёба построена таким образом, что первую часть учебного дня школьники учатся по русской программе, а во второй — по английской.

"Очень, очень боялась этого дня, когда Лея пойдет в школу. Потому что сами знаете, Лея и школа — несовместимые понятия. Но это на первый взгляд. Вполне возможно, что Лея ещё будет отличницей", — поделилась Оксана своими надеждами с подписчиками.

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