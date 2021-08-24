Тодоренко и Сердючка празднуют день независимости Украины

Социальные сети пестрят надписями на украинском языке. Звёзды украинского происхождения отмечают дату отсоединения Украины от СССР. К гуляньям присоединились Верка Сердючка и Регина Тодоренко.

Верка Сердючка

Андрей Данилко, известный под образом Верки Сердючки, опубликовал в своём Instagram-канале поздравление.

Слова в адрес горячо любимой родины Данилко сопроводил снимком со своей сценической мамой и каким-то ребёнком.

"З Днем Незалежності (На фото: Мудрість, Майбутнє та Вічність)", — написал Андрей, что в переводе означает "С Днем Независимости На фото: мудрость, будущее и вечность".

Подписчики забросали артиста восторженными смайликами.

Некоторые комментировали пост звезды на английском языке, как бы напоминая, что Украина — это Европа.

"So true, HAPPY INDEPENDENCE DAY UKRAIN", — писали поклонники Сердючки, что в переводе означает: "Так что, правда, с Днём независимости Украины".

Не оставила без внимания праздник и Регина Тодоренко, которая родилась в Одессе. Знаменитость исполнила песню на родном языке.

"З Днём Незалежності, Україно!) 30 років) Хай в кожному домі живе мир! Пусть в каждом доме живет Мир!" — написала Регина в микроблоге.

Подписчики не упустили случая поднять в комментариях больную тему, которая касается непростых взаимоотношений двух родственных народов.

"Независимость от треклятой России, но зависимость от всего МИРА, ну и от России! Куда ж без нее", — писали фолловеры.

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