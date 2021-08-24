Пугачёва в алом бомбере устроила сказочный концерт в деревне Грязь

72-летняя певица распрощалась со сценой, при этом Алла Пугачёва, вероятно, соскучилась по выступлениям, поэтому устраивает красивейшие представления в своём замке, привлекая в качестве зрителей друзей, родных и близких.

Алла Пугачева виртуозно сыграла на рояле для своих друзей

Алла Пугачёва

Алла Борисовна прекрасно играет на рояле. Иногда она балует домашних своей блестящей игрой на музыкальном инструменте.

Максим Галкин в своём Instagram-аккаунте опубликовал видео, на котором Примадонна услаждает слух гостей замка в деревне Грязь игрой на клавишном инструменте. Рояль поставили на улице, поэтому божественные звуки разливались далеко вокруг.

Пугачёва исполнила лиричную композицию. Галкин выбрал для съёмки удачный ракурс. Он снимал супругу так, словно у неё над головой был нимб из закатного солнца.

Гости импровизированного концерта были зачарованы игрой Аллы Борисовны, выражая свой восторг аплодисментами.

Вечером в деревне было прохладно, поэтому Примадонна "утеплилась", одевшись в молодёжные джинсы "варёнки", стильные кроссовки и алый бомбер поверх клетчатой рубашки. На голове народной артистки СССР была пышная укладка с мелкими локонами.