EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Marvel показали трейлер фильма "Человек Паук: Нет пути домой"
Эксперт предсказал распад Украины
Диетолог рассказала, какие чипсы безвредны для здоровья
ООН предупреждает, что к сентябрю в Афганистане может начаться голод
В Верховной Раде уловили "плохой сигнал" для Киева на "Крымской платформе"
Россияне получат информацию о размере будущей пенсии
Учёные из Университета Падуи высчитали, когда новая пандемия "выкосит" людей
Турция укрепляет границу с Ираном, чтобы блокировать афганских беженцев
Киркоров рассказал, как раздавал подзатыльники Зеленскому

Пугачёва в алом бомбере устроила сказочный концерт в деревне Грязь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

72-летняя певица распрощалась со сценой, при этом Алла Пугачёва, вероятно, соскучилась по выступлениям, поэтому устраивает красивейшие представления в своём замке, привлекая в качестве зрителей друзей, родных и близких. 

Алла Пугачева виртуозно сыграла на рояле для своих друзей
Алла Пугачёва
Алла Пугачёва

Алла Борисовна прекрасно играет на рояле. Иногда она балует домашних своей блестящей игрой на музыкальном инструменте.

Максим Галкин в своём Instagram-аккаунте опубликовал видео, на котором Примадонна услаждает слух гостей замка в деревне Грязь игрой на клавишном инструменте. Рояль поставили на улице, поэтому божественные звуки разливались далеко вокруг.

Пугачёва исполнила лиричную композицию. Галкин выбрал для съёмки удачный ракурс. Он снимал супругу так, словно у неё над головой был нимб из закатного солнца.

Гости импровизированного концерта были зачарованы игрой Аллы Борисовны, выражая свой восторг аплодисментами.

Вечером в деревне было прохладно, поэтому Примадонна "утеплилась", одевшись в молодёжные джинсы "варёнки", стильные кроссовки и алый бомбер поверх клетчатой рубашки. На голове народной артистки СССР была пышная укладка с мелкими локонами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
В Афганистане неизвестные угнали украинский самолёт
Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса
Marvel показали трейлер фильма "Человек Паук: Нет пути домой"
Беременна?: Тодоренко стошнило во время покупки квартиры в Москве
Эксперт предсказал распад Украины
Пугачёва в алом бомбере устроила сказочный концерт в деревне Грязь
Диетолог рассказала, какие чипсы безвредны для здоровья
ООН предупреждает, что к сентябрю в Афганистане может начаться голод
В Верховной Раде уловили "плохой сигнал" для Киева на "Крымской платформе"
Аршавин изменял Казьминой с Барановской
Популярное
Евросоюз
Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям

Из заявления Ангелы Меркель о том, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, следует, что Германия изменит позицию по Минским соглашениям.

Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям
Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу
Евросоюз
Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу
Здоровье
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться от "ковида" с высоким давлением
Мир. Новости мира
Орден не помог: Меркель так ничего и не пообещала Зеленскому
Василий Амирджанов Афганистан станет образцом суверенной демократии Василий Амирджанов Андрей Мартынюк Кирилл Барашков: "Крымская платформа" — это яркая, но уже сгоревшая комета Андрей Мартынюк Любовь Степушова Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу Любовь Степушова
Новости Украины
"Крымская платформа" оказалась полезной для России
Происшествия
В Волгоградской области после прививки от "ковида" умер 37-летний мужчина
Мнение: Зеленский поставил крест на помощи из Германии, нахамив Меркель
Новости Украины
Мнение: Зеленский поставил крест на помощи из Германии, нахамив Меркель
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников