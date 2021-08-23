Отец Жанны Фриске рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем

Потеря любимой дочери и скандалы с разделом имущества Жанны Фриске серьезно отразились на здоровье Владимира Фриске. 69-летний мужчина признался, что что перенес несколько хирургических операций.

На долю отца покойной певицы Жанны Фриске пришлось немало тяжких испытаний. Стрессы до сих пор его преследуют, так как у него возникают конфликты с бывшим зятем.

Недавно Дмитрий Шепелев изъявил желание продать часть дома Жанны, так как именно он является законным представителем единственного наследника исполнительницы Платона.

Мужчина лишён возможности видеться с внуком, что также негативно сказывается на его эмоциональном состоянии.

"Я перенес две операции на сердце. Четыре стента поставили мне. И операцию на сонной артерии перенес. Мне врач сказал, что я могу просто не проснуться", — объяснил Владимир Фриске в эфире канала НТВ.

Несчастный мужчина признался, что его спасает только поддержка супруги и надежда когда-нибудь увидеть любимого внука.

Жанна Фриске скончалась шесть лет назад в возрасте 40 лет из-за злокачественной опухоли мозга. Для спасения певицы собрали более 66 миллионов рублей, 20 из которых таинственным образом исчезли.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.