Арзамасова поделилась кадрами выписки с малышом из роддома

Актриса впервые стала мамой. Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова родила малыша от фигуриста и продюсера Ильи Авербуха. Очаровательная актриса показала кадры выписки из родильного дома.

Супруги долго скрывали новость о прибавлении в семействе. В конце апреля рассекретил беременность Арзамасовой Илья Авербух, который объяснил, что скоро публика сама обо всём догадается.

Лизу Арзамасову с новорождённым малышом выписали из роддома. Актриса опубликовала видео с выписки в разделе сторис в Instagram. Встречать малыша пришёл также старший сын Авербуха от первого брака, Мартин.

"Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе — Домой!" — написала Лиза под фото.

Ранее Арзамасова публиковала трогательный снимок, на котором счастливые родители обнимают крошечного младенца.

"14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 граммов и ростом 53 сантиметра. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно!" — рассказала актриса о своём первенце, не рассекречивая, однако, пол ребёнка.

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