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Отчим Галкина рассказал об исчезновении его наследства

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Борис Галкин в интервью Лере Кудрявцевой поведал о таинственной пропаже денег Владислава Галкина.

Отчим Галкина рассказал об исчезновении его наследства

Борис Галкин в браке с супругой Еленой Демидовой воспитывал её детей — Владислава и Марию. Он относился к приёмному сыну и дочери как у родным. Дети всегда называли его папой.

Актёр тяжело пережил смерть знаменитого пасынка Владислава Галкина, который умер 11 лет назад в своей квартире.

Борис Сергеевич хотел бы задать немало вопросов вдове пасынка Дарье Михайловой. Есть мнение, что Владислав намеревался развестись с супругой, однако не успел этого сделать.

Дарья Михайлова в итоге унаследовала квартиру покойного супруга, также его деньги.

"Не я ей судья, ей Богу", — отмечает Галкин-старший в шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ.

Борис Сергеевич объяснил что крупное состояние его пасынка бесследно исчезло.

"Пропало миллионов семь-восемь. Это был довольно серьёзный удар", — признался Борис Сергеевич.

Артист рассказал также о конфликте с приемной дочерью Марией, которая обиделась на отчима за то, что тот завёл новую семью. Женщина, по словам актёра, заявила, что у того не должно быть никаких детей.

Борис Галкин не держит зла на падчерицу и просит у неё прощения, желая примириться.

"Машенька, ты всегда в моем сердце. Прости меня, в чем был и не был виноват! Храни тебя Господь. Я буду всегда с тобой", — обратился к Марии артист.

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Влад Галкин. Тайна смерти. Линия защиты
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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